Pintura roubada de Francis Bacon avaliada em cinco milhões recuperada pela polícia

Obra é uma das cinco roubadas de um apartamento em Madrid no Verão de 2015. Três tinham já sido resgatadas em 2017. Falta uma. O caso mostra que não é fácil vender quadros furtados do pintor irlandês.

Foi em Junho de 2015 que José Capelo, banqueiro e coleccionador, reportou à polícia o roubo de cinco obras de Francis Bacon que tinha no seu apartamento no centro de Madrid, na Praça da Encarnação, uma das zonas mais seguras da capital. Tratava-se de um conjunto de estudos para um retrato de Capelo, que de acordo com certas fontes foi amigo íntimo do pintor irlandês e, segundo outras, seu companheiro.