Nuno Borges abre Roland-Garros frente a top 50

Nuno Borges já conhece o seu primeiro adversário no torneio de Roland-Garros, que tem início este domingo. Na terceira oportunidade de jogar o quadro principal da prova francesa, o melhor tenista português da actualidade, a ocupar novamente o seu melhor ranking de sempre (46.º posto), terá pela frente Tomas Machac (44.º). Um adversário acessível até porque o segundo melhor jogador da República Checa – só atrás de Jiri Lehecka (24.º) – só esteve uma vez no quadro principal do torneio francês, em 2020, tendo perdido na primeira eliminatória – depois de vencer, na última ronda do qualifying, o português Frederico Silva – e ganhou apenas dois encontros nesta época de terra batida.

Mas o facto mais saliente foi o de Rafael Nadal ter sido sorteado para defrontar Alexander Zverev, o actual quarto classificado do ranking mundial. O 14 vezes campeão de Roland-Garros venceu sete dos 10 duelos com Zverev, mas este será o primeiro desde a meia-final de Roland-Garros de 2022, concluído ao fim de mais de três horas (7-6, 6-6), quando o alemão torceu fortemente o tornozelo direito, obrigando-o a retirar-se do court e do circuito até ao final da época.

A metade superior do quadro masculino apresenta-se como a mais forte, pois além destes dois cotados tenistas, estão ainda os finalistas de 2023, Novak Djokovic (1.º) e Casper Ruud (7.º), e ainda Daniil Medvedev (5.º), Alex De Minaur (11.º), Taylor Fritz (12.º), Holger Rune (13.º), Tommy Paul (14.º), Nicolas Jarry (16.º) e Karen Khachanov (18.º).

Na outra metade, os favoritos a atingir a final são Jannik Sinner (2.º), Carlos Alcaraz (3.º), Andrey Rublev (6.º), Hubert Hurkacz (8.º), Stefanos Tsitsipas (9.º) e Grigor Dimitrov (10.º). Destaque nesta parte do quadro para o duelo entre dois tri-campeões do Grand Slam, os veteranos Stan Wawrinka e Andy Murray.

No quadro feminino, encabeçado pela grande favorita Iga Swiatek, houve mais equilíbrio na distribuição. Destaque, no entanto, para o eventual embate logo na segunda ronda entre a polaca e Naomi Osaka, detentora de quatro títulos do Grand Slam. Contudo, a incontestável líder do ranking mundial tem em Coco Gauff (3.ª) a principal opositora no caminho para a final. Na metade inferior, as favoritas a chegarem invencíveis ao derradeiro dia são Aryna Sabalenka (2.ª) e Elena Rybakina (4.ª) – também com um potencial encontro com a ex-n.º1 Angelique Kerber, na segunda ronda.

Esta sexta-feira, cerca das 12 horas, Jaime Faria (183.º) vai tentar juntar-se a Borges no quadro final. O último adversário do tenista de 20 anos no qualifying é o brasileiro Felipe Meligeni Alves (136.º), que, à quarta tentativa, também procura aceder pela primeira vez à grelha principal de Roland-Garros.