Imigração, habitação e extrema-direita cavam divergências entre Temido e Bugalho

Questionaram-se mutuamente sem moderador, acusaram-se sobre sentidos de voto, alianças entre famílias políticas no Parlamento Europeu e acerca do tema quente da imigração: no segundo debate em que se cruzaram, Marta Temido (PS) e Sebastião Bugalho (AD) mostraram que estão a fazer marcação cerrada entre si e empurram-se sobre a ligação dos respectivos partidos aos extremos. O candidato do Chega deixou em cima da mesa a ideia de que o partido poderá mudar de família europeia consoante lhe for mais conveniente após as eleições de Junho, e o comunista João Oliveira (CDU) teve que esgrimiu com os três sobre a guerra na Ucrânia, mas procurou atacar todos com o argumento de que se unem sempre.

