Juíza de instrução do BES Angola só aceita ouvir Álvaro Sobrinho

A juíza de instrução do processo que apura responsabilidades criminais no desvio milionário do Banco Espírito Santo (BES) Angola apenas aceitou ouvir o empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho, o principal arguido do caso, recusando as múltiplas diligências solicitadas pelos quatro arguidos que pediram a abertura desta fase facultativa do processo penal.

