Director executivo do SNS entrega relatório pedido pela ministra da Saúde

O director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, vai entregar esta terça-feira o relatório com o balanço das actividades desenvolvidas por este organismo e que lhe foi solicitado pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em Abril.

A exigência deste relatório - que vai ser disponibilizado à governante numa reunião marcada para a tarde desta terça-feira - esteve na base do pedido de demissão de Fernando Araújo e de toda a equipa na liderança da Direcção Executiva, que foi formalizado em 23 de Abril.

O relatório ficou concluído em menos de metade do prazo - que era de 60 dias - dado então pela ministra Ana Paula Martins ao director executivo do SNS. No comunicado em que anunciou a demissão, Fernando Araújo adiantou que esperava ser substituído no dia seguinte à entrega do documento.

O ainda director executivo do SNS vai esta quarta-feira ser ouvido na Comissão de Saúde no Parlamento.