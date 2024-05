Influenciar influenciadores?

Estes influencers lutam pela (re)definição do que é a democracia e a liberdade de expressão, entre outros valores estruturantes. O que inclui a reconfiguração do projeto europeu.

O Conselho da União Europeia acaba de publicar um documento em que incentiva os Estados-membros a desenvolverem “políticas e instrumentos que promovam um comportamento responsável por parte dos influenciadores junto do seu público”. Considerando que os novos protagonistas digitais condicionam as “atitudes democráticas, os valores e as opiniões políticas” de quem os segue, entende o organismo europeu que os influencers “devem estar particularmente cientes do potencial impacto que a partilha de informações falsas e desinformação” tem no seu auditório. Por isso, instiga os países a apostarem em atividades que promovam “competências de literacia mediática” e “pensamento analítico e crítico”, com o objetivo de produzir “um efeito positivo tanto nos influenciadores, como no seu público”.