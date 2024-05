Francisco Conceição e Pedro Neto na convocatória de Portugal para o Europeu. Conheça a lista

Como se esperava, não houve grandes surpresas, mas há novidades. A menos de um mês de Portugal fazer a estreia no Campeonato da Europa de 2024 - defronta a 18 de Junho, em Leipzig, a República Checa -, o seleccionador português Roberto Martínez revelou os nomes dos jogadores que vão competir na Alemanha. Entre os 26 eleitos, as principais novidades são as presenças de Francisco Conceição e de Pedro Neto.

Com a possibilidade de ter 26 jogadores, decisão que a UEFA apenas oficializou este mês, Martínez revelou na Cidade do Futebol que são os jogadores que vão tentar repetir a vitória no Euro 2016 e o técnico catalão escolheu o seu grupo dentro dos 34 atletas que utilizou desde que assumiu o comando de Portugal no início de 2023.

Assim, foram escolhidos três guarda-redes (Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício) e nove defesas (João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nelson Semedo, António Silva, Danilo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias e Pepe).

A novidade é a ausência de Raphael Guerreiro e a entrada de Nelson Semedo. Uma das dúvidas nas opções de Martínez, era saber se iria chamar cinco ou seis defesas centrais, tendo o técnico optado por excluir Toti Gomes e chamar apenas um quinteto de jogadores para a zona central.

No meio-campo, a grande incógnita era Matheus Nunes. O médio do Manchester City acabou por ficar de fora e, dessa forma, serão sete os médios que foram incluídos na convocatória: Bruno Fernandes, João Palhinha, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva e João Neves.

Finalmente, no ataque, onde Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão eram certezas, a presença de Pedro Neto e de Francisco Conceição são a nota de maior relevo. Apesar dos problemas físicos que teve ao longo da época, Diogo Jota também faz parte dos 26.

Os 26 convocados de Portugal para o Euro 2024