Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

As canções estão tão sozinhas

como nós: amigo, povo, vila morena

são agora memória e urgência

nesta escarpa de jugo simulando probidade.

Tudo se perde, nada se transforma, é imenso

e escuro o inverno que tememos aí vir:

ao ódio sucede o ódio sucede o ódio,

a palavra mais solitária do mundo.

Não nos peçam que saibamos respirar

se o lodo nos tapar o coração. À cautela,

guardemos um bolso de trevos, abril nos dedos

e um grito de atalaia para serrar a noite.

Renata Correia Botelho (1977) nasceu e vive em Ponta Delgada. Licenciou-se em Psicologia pela Universidade do Porto. Tem três livros de poesia publicados e está presente em diversas edições colectivas, nacionais e estrangeiras. Colabora assiduamente com revistas literárias e com diferentes expressões artísticas.