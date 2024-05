Fonte oficial do gabinete do ministro informou que Fernando Alexandre esteve na reunião do Conselho de Ministros, “mas não fez qualquer intervenção sobre o assunto, nem participou na deliberação”.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação não votou no dia em que o Conselho de Ministros decidiu que a localização do novo aeroporto seria em Alcochete. Antes de fazer parte do Governo, Fernando Alexandre integrou a comissão técnica independente que estudou várias opções e que entregou ao executivo anterior o relatório que identificava Alcochete como a localização que reunia as melhores condições.