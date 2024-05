Santa Clara é o campeão da II Liga

O Santa Clara consumou neste domingo, ao vencer a União de Leiria, por 2-0, a conquista do título de campeão nacional da II Liga, repetindo o êxito alcançado há 23 anos (2000-01).

O clube açoriano, tal como o Nacional, já tinha a promoção garantida desde a semana passada, mas ainda precisava de uma vitória para ficar a salvo de surpresas, até porque os madeirenses também venceram o Mafra (2-0), na Choupana.

Com o triunfo na última jornada, o Santa Clara garantiu o primeiro lugar, com 73 pontos, mais dois do que os “alvinegros”, sucedendo ao Moreirense como campeões da II Liga. A festa fez-se em Ponta Delgada, com golos de Pedro Ferreira e Bruno Almeida, na segunda parte.

Nesta tarde, ficou igualmente definido o lugar de acesso ao play-off de promoção, com o AVS a manter o terceiro lugar, apesar de ter sido derrotado (0-1) em casa pelo Tondela. Ao empatar (2-2) em Viseu, o Marítimo falhou o objectivo de regressar à elite nacional. Na Vila das Aves, o AVS fechou a prova com 64 pontos, empatado com os madeirenses, mas com vantagem no confronto directo.

Agora, o AVS disputará com o Portimonense (16.º da I Liga), a última vaga de acesso ao primeiro escalão, com a primeira mão do play-off a 25 de Maio, no Algarve, e a segunda a 2 de Junho, na Vila das Aves.

Neste domingo, foi ainda promovido à II Liga o Felgueiras 1932, juntando-se ao Alverca, campeão da Liga 3. O Felgueiras 1932 venceu (0-2) na Covilhã e ultrapassou o Sp. Braga B (empatou 0-0 com o Atlético), garantindo a subida directa, a par dos ribatejanos. Fundado em 2006, na sequência da extinção do FC Felgueiras — que somava 18 presenças no segundo escalão e uma na I Liga —, o Felgueiras 1932 leva, 19 anos depois, a cidade às provas profissionais.

O Sp. Braga B terminou no quarto lugar, atrás do Lusitânia de Lourosa (venceu o campeão da Liga 3, por 3-2), em igualdade pontual, com os minhotos em desvantagem no confronto directo. O Lourosa disputará o play-off com o Feirense, 16.º classificado da II Liga.