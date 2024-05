Quando o sonho do Leverkusen fugiu no último dia

A edição 2023/24 da Bundesliga termina este fim-de-semana. E com um vencedor inédito, o Bayer Leverkusen, que Já tinha estado perto antes. Em 2000, o sonho fugiu mesmo no último jogo...

O Bayer Leverkusen, na altura treinado por Christoph Daum, entrou na última jornada da edição 1999/2000 da Bundesliga com três pontos de avanço sobre o Bayern Munique. Só precisava de pontuar no terreno do tranquilo Unterhaching para celebrar o seu primeiro título no escalão máximo do futebol alemão. Mas as coisas correram terrivelmente mal: o Leverkusen perdeu e os seus adeptos tiveram de esperar mais 24 anos para fazerem, finalmente, a festa. Pelo meio, nova desilusão, em 2001/02, quando a equipa esbanjou uma vantagem de cinco pontos em duas jornadas e estendeu a passadeira ao Borussia Dortmund.