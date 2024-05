Lições de fragilidade

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Tudo, no mundo, é frágil:

as nuvens,

as roseiras,

a democracia.

Qualquer vento desfaz o céu,

os animais mordem as pétalas,

a igualdade é distribuída

conforme os pergaminhos de cada um.

Nada, sob o sol, é garantido:

nem os rios,

nem os pássaros,

nem os direitos.

Já o sol forte seca as águas,

já a fome pesa sobre as asas,

já os direitos prescrevem por preguiça,

quotidianas cobardias.

É da natureza das coisas

serem fugazes:

assim o fogo,

a libélula,

e a memória.

Qualquer sopro apaga a chama,

a noite fria prende o voo,

lembrar é difícil, até há quem jure

que dantes os tempos eram melhores.

Mas as rosas têm os seus espinhos,

os rios renascem nas fontes,

os insectos sabem aguardar a manhã.

E nós?

Que faremos nós?

Pedro Eiras (Porto, 1975). Autor de livros de poesia (Inferno, Purgatório, Paraíso), ficção, teatro, ensaio e outros géneros. É professor de literatura portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.