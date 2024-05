Lista de espera cresceu 13%, mas maioria dos vales-cirurgia emitidos foi recusada pelos doentes

Nunca como no ano passado, segundo dados do Portal do SNS, o serviço público operou tantos doentes – mais de 715 mil. Mas se a resposta cresceu, a procura também. No final de 2023 estavam inscritos na lista de espera para cirurgia 261.706 utentes, mais 13% do que no final do ano anterior. Neste retrato, importa mais um número: para 30% dos doentes, o tempo máximo de resposta garantido (TMRG) já tinha sido ultrapassado – valor que se tem mantido relativamente estável desde Dezembro de 2021. Mas, ainda assim, cerca de 80% dos vales-cirurgia emitidos são recusados.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt