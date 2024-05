Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Viver por um fio — não

costurar contínuas cicatrizes

do medo ser aprendiz — não

há um espaço a clamar por mais

espaço: liberdade

um salto para fora da labiríntica

sinuosa vertigem: dançar

(enquanto há música

há revolução) e se

alargar o imaginário é alargar a liberdade

é preciso voltar a desenhar linhas de fuga

perguntar se só existe o que se nomeia

voltar a gerar vida no ventre do espanto

à infância voltar, a um ritmo primeiro

da pergunta que faz rodar mil sóis

dos instrumentos de sopro levando

a alegria mais além, mais além

alargar o movimento é alargar a possibilidade

um corpo que dança é um corpo que se funde

ampliar a claridade: é isso o gesto da harmonia?

Liquidez, abram-se margens azuis de nadar

às fronteiras de betão e vento mandem-nas calar

pergunte-se à memória de onde vem este eco-o

é preciso lembrar a palavra, inventar a palavra

(que palavra)

e se somos mais do que miniaturais vontades

mais do que presas-predadores, plantadores de beleza

trago sais e minerais para tecer o que se rompeu

átomos e linho para a curva do universo: raiz

trago árvores fundas cravos altos todo o desejo

sombra nenhuma e um apelo de corpo dormente

a que volta o sangue e o sonho

(tantas palavras há à espera de uma voz)

e um apelo de corpo dormente

a que volta o sangue e o sonho

não mais dançar por um

triz.

Marta Pais Oliveira (Porto, 1990) publicou em 2021 o seu primeiro romance, Escavadoras, vencedor do Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís. Seguiram-se os contos O homem na rotunda, Quando virmos o mar e Medula (Prémio Literário Nortear 2022 – Galiza e Norte de Portugal). Escreveu os libretos Maria Magola e Madrugada: as razões de um movimento. Acredita na liberdade da palavra.