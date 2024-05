Sébastien Ogier ganha 57.ª edição do Rali de Portugal e bate recorde de vitórias

Piloto francês bateu recorde de vitórias com seis, mais uma do que o finlandês Markku Alén.

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu este domingo a 57.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do Campeonato do Mundo, e bateu o recorde de vitórias, com seis, mais uma do que o finlandês Markku Alén.

Ogier terminou as 22 especiais com o tempo de 3:41.32,3 horas, deixando na segunda posição o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), a 7,9 segundos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em terceiro, a 1.01,9 minutos.

Com estes resultados, Neuville cimentou a liderança no Campeonato do Mundo, com 100 pontos e 14 de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que este domingo teve problemas de motor.