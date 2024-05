Na despedida, Taremi oferece o pódio ao FC Porto

O FC Porto venceu o Boavista com dois golos na parte final do jogo. Os axadrezados ainda não têm a permanência na I Liga garantida.

Com tumultos internos, problemas financeiros, trocas de treinadores e impossibilidade de fazer transferências, o Boavista parecia poder, simbolicamente, assegurar a sobrevivência na I Liga no derby portuense.

Neste domingo, os axadrezados foram ao Estádio do Dragão e tinham isso na mão, mas a expulsão de Pedro Malheiro condicionou a equipa, que permitiu dois golos ao FC Porto já na parte final do encontro, virando um 0-1 para 2-1.

A cortesia final foi de Taremi, que no último jogo no Dragão ofereceu o pódio ao FC Porto, já que este desfecho nos diz que os “dragões”, com um desempenho globalmente fraco, poderão ir a Braga na última jornada só precisando de um empate para terminarem o campeonato no pódio.

Já o Boavista vai ter de jogar pela vida na última ronda, tendo de evitar a presença no play-off de permanência.

4x5x1 muito rígido

A primeira parte não foi difícil de decifrar a nível táctico. O Boavista nunca largou o seu 4x5x1 muito rígido, com as linhas muito juntas.

Nico González e Alan Varela eram marcados quase homem a homem, raramente tendo a possibilidade de se virarem de frente para o jogo com bola.

Como os dois extremos do Boavista estavam bastante abertos, também não havia como o FC Porto explorar os laterais e o espaço entre linhas, onde poderiam prosperar Pepê e até Evanilson, em apoios frontais, também era nulo.

Positivo/Negativo Positivo Reisinho Belo jogo do atacante do Boavista. É certo que a equipa não teve muita bola no ataque, mas Reisinho foi o mais clarividente com ela nos pés e, sem bola, foi muito forte nos duelos – mesmo quando era teoricamente mais fraco.

Positivo Francisco Conceição Perdeu muitas bolas? Perdeu. Mas não houve ninguém no FC Porto que mais tenha contribuído para lances de perigo. Bateu os adversários várias vezes, sobretudo em drible, e, com melhor companhia, poderia ter saído do jogo com mais assistências. Negativo Pedro Malheiro Até estava a fazer um bom jogo, mas a entrada sobre Taremi por parte de quem já tem cartão amarelo é incompreensível. Pedia-se, no mínimo, algum cuidado.

Negativo Ataques Ambas as equipas foram pouco capazes a nível ofensivo e o jogo valeu pela intensidade.

A única via que restava era a de forçar a largura dos laterais do Boavista, já que tendo uma defesa a quatro teriam de ser os laterais a marcar os alas do FC Porto. Obrigando-os a abrirem, haveria espaço entre o lateral e o central.

Os “dragões” demoraram 40 minutos a perceberem isto e só aos 41’ exploraram essa via. Conceição e Martim Fernandes abriram as suas posições bem encostados à linha lateral e arrastaram consigo as marcações. Depois, Pepê pediu em profundidade no espaço deixado livre entre o lateral do Boavista e o central e assistiu Nico, que rematou para corte de Malheiro.

O Boavista criou perigo logo no contra-ataque a esse lance, numa jogada salva por Diogo Costa, mas dois minutos depois o FC Porto voltou a explorar a via que tinha descoberto.

Houve novamente arrastamento das marcações até à linha lateral e desta vez foi Martim Fernandes a pedir no espaço deixado livre, assistindo Pepê, que rematou à trave.

Malheiro comprometeu

Para a segunda parte, o Boavista deixou de cair nesse engodo, mobilizando, à vez, um dos médios para baixarem, permitindo que o central do lado da bola pudesse fazer dobras ao lateral, sem que se abrisse uma cratera.

O FC Porto voltou às dificuldades que tinha tido com bola e, aos 60’, um lance de bola parada permitiu ao Boavista manter os jogadores na área do FC Porto e uma nova tentativa de criar perigo deu uma bola a Bruno Lourenço, que rematou em arco, de pé esquerdo.

Até que Pedro Malheiro, sem qualquer nexo, decidiu entrar de forma muito dura sobre Taremi, já tendo um cartão amarelo – foi naturalmente expulso.

Aos 81’, também foi um lance de bola parada a dar o empate ao FC Porto, com um cabeceamento de Zé Pedro – que ainda esteve perto de bisar pouco depois.

A excitação do Dragão e a inferioridade numérica do Boavista empurraram o FC Porto para uma crença maior nos últimos minutos, com várias oportunidades de golo criadas, mesmo que por vezes em lances algo atabalhoados. Foi o necessário para Conceição assistir Taremi para um golo no último minuto.