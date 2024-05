Miguel Oliveira 11.º na corrida sprint do GP de França de MotoGP

A vitória na corrida pertenceu ao espanhol Jorge Martín (Ducati), que reforçou a liderança do campeonato.

Miguel Oliveira (Aprilia) foi neste sábado 11.º classificado na corrida sprint do Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, ficando afastado dos pontos.

Oliveira concluiu as 13 voltas previstas ao circuito de Le Mans a 13,492 segundos de distância do vencedor, o espanhol Jorge Martín (Ducati), que reforçou a liderança do campeonato.

O também espanhol Marc Márquez (Ducati) foi o segundo classificado, cruzando a meta 2,280 segundos depois do vencedor, com o seu compatriota Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 4,174s.

Miguel Oliveira largou da 12.ª posição, depois da melhor qualificação da temporada, e chegou ao 11.º posto. Contudo, foi ultrapassado pelo companheiro de equipa Raul Fernandéz (Aprilia).

O piloto luso acabaria por ganhar uma posição com a queda do italiano Marco Bezzecchi (Ducati), a quatro voltas do final, quando era segundo classificado.

Na frente, Martín esteve sempre imperturbável desde o arranque, ao contrário do que aconteceu com o campeão em título, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

"Pecco" arrancou do segundo lugar e foi "engolido" por grande parte do pelotão, acabando por desistir, após falhar uma travagem e ter de passar pela escapatória.

Já Miguel Oliveira chegou a esta corrida sprint depois de ter conseguido passar à segunda fase da qualificação pela primeira vez esta temporada.

O piloto natural de Almada foi o segundo mais rápido na primeira fase, a Q1, seguindo para a Q2 juntamente com Enea Bastianini (Ducati). Nesta segunda fase, Oliveira foi o 12.º.

Com os resultados deste sábado, Jorge Martin soma 104 pontos, alargou a vantagem no Mundial de pilotos, de 17 para 28 sobre Bastianini, enquanto Bagnaia desceu ao terceiro lugar, com 75 pontos.

Miguel Oliveira "caiu" um lugar, para o 14.º posto, com 23 pontos.

No domingo, vai ser disputada corrida principal do GP de França.