Na arte de Shilpa Gupta persistem as vozes da liberdade

No Centro Botín, a importante artista indiana apresenta I Live Under Your Sky Too. Uma obra que nos arranca da solidão – com a força do som, do texto, da música e do desenho.

Shilpa Gupta (Mumbai, 1976) recebe-nos numa sala da qual vemos o horizonte. No exterior, o azul do Mar Cantábrico encontra-se com o branco cinza do céu nublado, formando ambos a linha imaginária. Estamos no interior do Centro Botín, em Santander, para conversar com a artista indiana. O motivo chama-se I Live Under Your Sky Too, a sua primeira exposição individual em Espanha, com obras novas e outras realizadas nas duas últimas décadas.