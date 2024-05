Sebastião Bugalho vai conseguir conquistar o eleitor jovem que votou Chega?

Nesta quinta-feira, Sebastião Bugalho em modo “star is born”, com a bênção do ex-patrão e ex-primeiro-ministro Balsemão, pôs uma sala do Centro Cultural de Belém em euforia. É uma vantagem para o candidato da Aliança Democrática não ser um político de carreira ou a sua maior desvantagem é a ausência de experiência política? A análise neste Soundbite.

