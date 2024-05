Ainda o dia claro

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Evoco Sophia e lembro o dia claro

contra a sombra de um passado

que teimava em enegrecer

a liberdade e o sonho.

Despertei ao som do assalto

do povo em alegria

lado a lado com os libertadores

era menina e mal compreendia.

Hoje, ao caminhar sob os jacarandás

pergunto-me se, nesta primavera,

imperam ainda o sonho e a utopia

de um país à beira de se cumprir.

Os espectros desenham-se no ar

mas o dia claro permanecerá

contra a barbárie, anunciando

a justiça que há-de vir.

Maria João Cantinho nasceu em Lisboa, em 1963. Doutorada em Filosofia, é poeta, ensaísta e professora. Tem cinco livros de poesia publicados, cinco livros de ficção e cinco livros de ensaio. A sua poesia está traduzida em castelhano, húngaro, francês, italiano e inglês.