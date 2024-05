Lena d’Água, Jorge Palma, Pedro Abrunhosa: o FNAC Live está de volta

O plano é uma tarde de bons concertos, num dos locais mais bonitos de Lisboa, com foodtrucks e animação. O que lhe parece? A boa notícia é que esse desejo vai ser realidade. O Festival FNAC Live está de volta para a sua 12.ª edição e vai acontecer a 1 de Junho, nos jardins da Torre de Belém, em Lisboa.

Numa co-organização entre a FNAC Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa, o único festival com entrada gratuita na cidade de Lisboa vai contar com uma programação variada e que se vai repartir entre o palco principal, onde poderá assistir às actuações de Pedro Abrunhosa, Jorge Palma, Lena d'Água, The Legendary Tigerman, Cara de Espelho e Chico da Tina e o palco Novos Talentos FNAC, por onde passarão nomes como INÊS APENAS, A Sul, NAPA, Lucy Val e Dispirited Spirits.

Com bares e foodtrucks com uma vasta diversidade de opções gastronómicas, bem como uma loja pop up da FNAC, e muita animação entre concertos a cargo do Chapitô e do Projecto BUG, este é um pretexto para passar bons momentos num local com uma vista privilegiada para o rio Tejo.

Foto Cartaz do FNAC Live 2024

“Este festival é um convite para um final de tarde diferente na cidade, onde pessoas de todas as idades, incluindo famílias, se podem juntar e assistir a uma série de concertos ao vivo num cenário descontraído”, convida Inês Condeço, directora de marketing e comunicação da FNAC Portugal, num evento que pretende ser um reflexo da “diversidade cultural e artística do nosso país”.

O tiro de partida do festival é dado às 15 horas, no palco Novos Talentos FNAC, com a entrega de prémios do concurso Novos Talentos FNAC 2024 (NFT). Apresentada pelo humorista Fernando Alvim, a cerimónia contará também com a presença e a actuação de Carlos Sanches. O músico e cantautor, natural de Chaves, foi um dos artistas que recebeu uma das menções honrosas na edição Novos Talentos Fnac 2023 na categoria de Música.

“Este festival é um convite para um final de tarde diferente na cidade, onde pessoas de todas as idades, incluindo famílias, se podem juntar e assistir a uma série de concertos ao vivo num cenário descontraído” Inês Condeço, directora de marketing e comunicação da FNAC Portugal

Os NTF – Novos Talentos FNAC

O programa Novos Talentos FNAC (NFT) aposta, há 21 anos, na distinção e promoção de artistas nacionais que se destacaram pela qualidade e inovação dos seus trabalhos nas áreas do Cinema, Escrita, Música, Fotografia, Ilustração e Videojogos. Em cada edição, o vencedor de cada categoria recebe um prémio monetário no valor de cinco mil euros, sendo ainda atribuídos muitos outros prémios, quer monetários quer em formação, para os candidatos que também se tenham destacado.

O júri de cada categoria conta com profissionais e profundos conhecedores da área artística – como o escritor João Tordo na categoria de Escrita, o fotojornalista João Porfírio na categoria de Fotografia, ou o cineasta Tiago Guedes na categoria de Cinema.

O concurso Novos Talentos FNAC (NTF) é um dos projectos bandeira da marca que continua, consecutivamente, a apostar na cultura portuguesa e nos jovens artistas para que estes encontrem novos horizontes.