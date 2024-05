Assista em directo à nova edição do Startup Capital Summit

A Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes, organizam a terceira edição do Startup Capital Summit, em Coimbra. Assista aqui em directo.

É já a 10 de Maio que o ecossistema português de inovação e um conjunto amplo de investidores se reúnem para uma nova edição do Startup Capital Summit, uma organização conjunta da Universidade de Coimbra, do Instituto Pedro Nunes (IPN) e da Câmara Municipal de Coimbra, que em poucos anos se consolidou como o evento líder em Portugal para capital de risco, empreendedorismo e transferência de tecnologia.

O Startup Capital Summit será um espaço de networking e debate sobre o futuro da inovação, empreendedorismo, transferência de tecnologia e capital de risco em Portugal.

A conferência será transmitida em directo, a partir das 09h30 aqui no site e também no Facebook, YouTube e Linkedin do PÚBLICO.