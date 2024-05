25 de Abril de 1974 em 2024

à minha mãe, Celeste

Quando as pessoas correram ruas abaixo

e nem se lembraram de olhar para o céu.

Quando a diferença paga pelo sangue

foi a razão do sonho ao madrugar.

Quando as mãos calejadas dos velhos

rimaram com o furor das raparigas.

Quando uma estrela no alto dormiu

pela primeira vez em 48 anos

o sono de imagens tranquilas,

as melodias raras dos crentes.

Quando o choro de um bebé foi

aquele poema que aquele homem

sabia de cor dito (por fim!) em voz alta.

Quando uma flor brotou num círculo de terra

e não noutro, por nenhum motivo.

Quando as bocas ficaram cheias

de coincidências.

Quando o futuro entrou porta adentro

e o povo saiu porta fora,

não fosse mais uma partida de mau gosto.

Quando nasceu a alegria e todos esqueceram

a canção de parabéns.

Quando num só queixo se digladiavam

risos chispas sexos e miras.

Quando numa lágrima uma fisga.

Quando ninguém pensou para onde ia

mas quem trazia pelo braço.

Quando ninguém se voltou

para não deixar escapar o braço no braço.

Quando as fotografias saíram todas desfocadas.

Quando a História não se acostumou à própria clareza.

Quando o mesmo selim serviu todas as alturas

e as rodas desenhavam mapas no asfalto.

Quando o fogo era uma invenção tão nova

quanto certas palavras.

Quando, despidos de recomendações,

não mais se assistiu à passagem dos corpos,

quando o jeito singelo de ficar parado

à velocidade da luz.

Maria Brás Ferreira (Lisboa, 1998) é doutoranda de Estudos Portugueses, na NOVA-FCSH, estando a preparar uma tese sobre Agustina Bessa-Luís e Manoel de Oliveira, a partir do conceito de melancolia. Participou em antologias, tendo publicações, de poesia e ensaio, em revistas nacionais e internacionais. É co-editora da revista Lote. Publicou dois livros de poesia: Hidrogénio (2020) e Rasura (1.ª edição de 2021; 2.ª edição revista, em 2024). Faz crítica literária no jornal Observador e crítica de arte na Umbigo Magazine.