A partir de “um invejável lugar”

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

a mãe que castigava por igual

perdoava a diferença quanto mais imensa a mãe

e a mão tremendo

menos pesaria o mundo

entregue aos meus pensamentos

(Regina Guimarães)

Uma qualquer mulher

ainda não plena

sujeita poética

tem de encarar a mãe

e libertá-la de Electra

Passa-se a tragédia

entre fêmeas e atenas

mestiças, metecas, por regra

e o regresso secreto

do recalcado Orestes

é um fresco de batalha

numa parede:

soldados e marionetes.

Filha, não vês

que erro na revolução

são os braços de ferro

com todos mortos

todos maus ou ambos

no chão

a glória um banho

manchado onde não

se salva um órfão...

As sujeitas poéticas

gostariam de figurar

no retrato da história

brandindo muito os braços

como moinhos brancos

de trigo mouro

As sujeitas da história,

quando filhas

das sujeitas poéticas,

desarmam

a léguas a redondilha

dialética. Assim é difícil

desencaminhá-las

da desproporção entre

as cheias leviatânicas

e a beleza das ideias

Penso nisto quando elas

tomadas de causa

iradas contra a caldeira

da casa dos átridas

bloqueiam as artérias

da cidade

sob a ira das quadrigas

e penso em quando o petróleo

era como no Dallas:

brincava com o meu irmão

aos americanos e árabes

na idade do dólar

das séries

na inocência climática

da ciência

do dolo das espécies

Ocasionalmente com uma fronha

e uma bandelete a fazer

de hijab, o meu irmão

punha-me num lugar

de dependência.

E a mãe,

chamada pelo arraial,

franzia-se com a querela

e dobrava flexível

a chinela por igual

perdoando a diferença

é difícil também

ver as filhas como rés

na nossa vez

Uma mulher obscuramente

filha é uma mãe aflitamente

mãe

Margarida Vale de Gato traduz, escreve, é professora na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, e investigadora no Centro de Estudos Anglísticos da mesma Universidade. Traduziu Michaux, Sarraute, Twain, Kerouac, Ferlinghetti, Munro e Glück, entre outros. Ensina e coordena a leccionação em Estudos Norte-Americanos. Publicou os livros de poesia Atirar para o Torto (2021), Lançamento (2016) e Mulher ao Mar, um projecto em curso desde 2010, cuja última edição é Mulher ao Mar e Corsárias (2023).