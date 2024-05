Marchas pela Vida Independente lembram que é preciso melhorar o modelo

É já neste domingo que voltam a sair à rua, em diferentes cidades do país, as Marchas pela Vida Independente, celebrando o dia europeu dedicado a esta realidade. Lançadas em 2018, procuram lembrar o país de que há um conjunto de cidadãos que, por causa de limitações várias, precisam de ajuda para poderem viver a sua vida de forma mais plena possível. A continuidade do Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) - Assistência Pessoal parece ter sido garantida pelo Governo de António Costa, antes de abandonar o poder, mas quem depende deste apoio preocupa-se com o facto de o programa do actual Governo não prever qualquer medida relacionada com o tema. E alerta que há vários aspectos do MAVI que precisam de ser melhorados.

