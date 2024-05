Benfica segura título de voleibol em casa

O Benfica voltou neste sábado a sagrar-se campeão nacional de voleibol, ao vencer por 3-1 (25-21, 16-25, 25-16 e 25-23) o Sporting, no pavilhão da Luz, no quinto jogo da final da Liga, que terminou com um total de 3-2 para a equipa da Luz. Depois de quatro jogos em que o equilíbrio foi a nota dominante, os “encarnados” acabaram por cumprir o que foi a regra nesta final, em que o “factor casa” foi real.

Este foi o quinto título consecutivo das “águias” no voleibol masculino nacional, um domínio da modalidade em Portugal que tem sido exercido desde 2019. Com o “penta” garantido, o Benfica segue em perseguição dos recordistas absolutos, o heptacampeão Técnico (1947-1953) e o hexacampeão Sp. Espinho (1995-2000).

Havia uma certeza neste quinto jogo — haveria campeão. Restava saber se era o Benfica, que tem sido “dono” do voleibol nacional nos últimos anos, se o Sporting, que fora campeão pela última vez em 2018.

O jogo começou com um set equilibrado que caiu para o lado dos “encarnados” (25-21), mas o Sporting respondeu com autoridade no segundo parcial (16-25). No terceiro, os benfiquistas também mostraram mais competência, especialmente nas acções de rede, e fecharam o resultado em 25-16, devolvendo a cortesia ao rival.

O quarto set acabou por ser o mais equilibrado de todos e durante boa parte do tempo parecia estar nas mãos do Sporting (que foi gerindo uma vantagem de dois pontos até uma fase adiantada). Pareciam estar reunidos os condimentos para uma decisão na “negra”. Mas os “encarnados”, alimentados por um público entusiasta no pavilhão da Luz, conseguiram dar a volta e fechar o encontro no terceiro “match-point” que tiveram, garantindo o 12.º título de campeão na modalidade — o recordista continua a ser o Sp. Espinho (18 títulos), seguido do Técnico (13), sendo que o Sporting se mantém nos seis.

No final do jogo, Marcel Matz foi de poucas palavras na “flash interview” à BTV, porque havia uma taça para receber e uma festa para fazer. Mas o técnico brasileiro, também ele pentacampeão nacional, ainda soltou algumas palavras sobre mais uma época de sucesso: “Nunca pensei ir tão longe. Foi mais um ano duro, foi muito difícil, e parabéns ao Sporting que foi um bom adversário.” Depois da festa, Matz, falou mais um pouco, no mesmo registo: “Merecem o penta!”

Do lado dos “leões”, João Coelho lamentou não ter juntado o título à conquista da Taça de Portugal, num ano em que os dois clubes têm repartido entre si as conquistas internas: “Quero dar os parabéns ao adversário, que vence de forma justa. Foi um caminho longo, jogámos olhos nos olhos. Este grupo merecia ser feliz e tenho muito orgulho nesta rapaziada”, concluiu.