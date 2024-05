Fundada em 1944, foi a coincidência do arranque da actividade com o início da Primavera que acabou por dar o nome à empresa. Conhecida sobretudo pelos muitos espumantes de qualidade que, ao longo do tempo, se notabilizaram junto dos consumidores, a Caves Primavera começou pelo engarrafamento de vinhos, tendo as borbulhas chegado apenas quando o negócio ia já de vento em popa.

E foram mesmo os espumantes que consagraram a empresa junto do mercado nacional, de tal modo que, nos últimos tempos, têm representado à volta de 80% das vendas em Portugal. Um êxito retumbante, que curiosamente contrasta com as exportações, onde os vinhos tranquilos significam 85% do negócio, orientado sobretudo para os mercados do Norte da Europa, EUA e Brasil.

Assente no prestígio dos seus espumantes, ao comemorar agora os 80 anos, a Caves Primavera quer reforçar também a aposta nos vinhos tranquilos, tendo já este ano juntado à equipa um reforço de peso. Osvaldo Amado é agora o enólogo consultor — um regresso à casa onde começou, estando o seu nome ligado ao lançamento do primeiro espumante exclusivamente com a casta Baga, em 1998.

Também para refrescar o portefólio de espumantes, foi no final do ano passado relançado o D. Duarte Super Reserva, um dos históricos rótulos da casa, cuja produção tinha sido interrompida ainda antes do virar do século. Com as castas Baga e Arinto, e mais de dois anos de estágio em cave, é um belo espumante para celebrar a Primavera e assinalar os 80 anos da casa.

Com a complexidade e estrutura que sempre conferem uma notória aptidão gastronómica aos espumantes da Bairrada, este D. Duarte é além disso muito completo. É fino e delicado na sua frescura cítrica, com a vivacidade dos frutos vermelhos (da Baga) a sublinhar a cremosidade e elegância frutada que acompanha toda a prova. A bolha, fina e persistente, reforça esse ambiente de elegância, com suave crocância, notas tostadas e de panificação, que lhe prolongam a agradável sensação final. Belo espumante e boa compra.