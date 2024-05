Um MBA com foco na internacionalização

Com um método de ensino diferenciado, a AESE Business School prepara os gestores para serem líderes no mundo actual onde a internacionalização é incontornável. É por essa razão que os gestores devem “apostar em formações executivas que os preparem para serem líderes em contextos sociais, culturais, políticos e de negócios variados”, como aconselha Agostinho Abrunhosa, Director do AESE Executive MBA.

“Os gestores precisam de conhecer os mercados internacionais, as suas dinâmicas e os desafios para novas oportunidades. Devem desenvolver competências interculturais e de comunicação para serem eficazes na negociação, na gestão das equipas e no desenvolvimento de parcerias”, enquadra Agostinho Abrunhosa. Aliás, “o contacto com outras realidades alarga o network e potencia os negócios. Diferentes contextos inspiram novas ideias, abordagens inovadoras e aumentam a adaptabilidade e resiliência”. Até porque um líder deve saber ler o contexto: “O entender da geopolítica permite uma leitura mais clara das tendências e antecipar os posicionamentos mais favoráveis.”

Foto Os gestores precisam de conhecer os mercados internacionais, as suas dinâmicas e os desafios para novas oportunidades." Agostinho Abrunhosa, Director do AESE Executive MBA

É com estas finalidades que o MBA da AESE inclui, entre outros aspectos, a passagem pelo IESE Business School (Nova Iorque) e pelo Meiji Business School (Tóquio). Duas semanas repartidas pelos dois destinos que “propiciam experiências transformadoras e imersivas, seja pelas aulas, pelo contexto ou pela oportunidade de visitar empresas locais, interagindo com os seus gestores”, explica Agostinho Abrunhosa. Além da viagem, os alunos do AESE Executive MBA têm acesso à rede internacional de 15 escolas de negócio do IESE, parceira da AESE e o contacto com professores altamente qualificados que “trazem para a sala de aula a sua profunda experiência internacional, seja de negócios, seja do ponto de vista académico”.

Um MBA orientado para a acção

São vários os elementos onde o MBA da AESE se destaca. Desde logo pelo perfil das turmas, “em que a experiência e o nível de maturidade permitem discussões de alto nível”, passando pela metodologia virada para a acção, ancorada no Método do Caso, inspirado no modelo da Harvard Business School, pela experiência prática dos professores e também pela interacção com líderes convidados que “permitem também aprender e interagir com gestores de topo dos mais diversos sectores e geografias”. Por fim, o acompanhamento personalizado é uma mais-valia. “As aulas, o coaching e o serviço de carreira ajudam os alunos a desenvolver três dimensões-chave no gestor contemporâneo: o autoconhecimento, o desenvolver e gerir da carreira e o alargar do network.”