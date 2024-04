Miguel Oliveira fica em oitavo no GP de Espanha

Jorge Martín, líder do campeonato, caiu e perdeu o primeiro lugar do Mundial de pilotos de MotoGP.

Miguel Oliveira (Aprilia) foi neste domingo oitavo classificado no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta prova da temporada, ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Oliveira cortou a meta a 10,979 segundos do vencedor, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) na segunda posição, a 0,372s, e o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 3,903s.

A prova ficou ainda marcada pela queda do espanhol Jorge Martín (Ducati), líder do campeonato, com 92 pontos, mais 17 do que Francesco Bagnaia, que é agora o segundo.