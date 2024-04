Governo responde a Marcelo: “Não está em causa nenhum processo” de reparação

O Governo recusa avançar com o processo de reparações às ex-colónias, defendido pelo Presidente da República. "Não esteve e não está em causa nenhum processo ou programa de acções específicas com esse propósito", afirma o executivo.

Numa nota enviada à comunicação social, em que quebra o silêncio sobre esta matéria, o Governo começa por dizer que "as relações do povo português com todos os povos dos Estados que foram antigas colónias de Portugal são verdadeiramente excelentes, assentes no respeito mútuo e na partilha da história comum". "O mesmo se diga das relações institucionais Estado a Estado, como bem provam as comemorações dos cinquenta anos do 25 de Abril de 1974", aponta.

E, acerca da reparação a "esses Estados e aos seus povos pelo passado colonial do Estado português", diz que "se pauta pela mesma linha dos governos anteriores". Recusando dar início a um processo de reparação, lembra que "através dos seus órgãos de soberania – designadamente, do Presidente da República e do Governo", Portugal "tem tido gestos e programas de cooperação de reconhecimento da verdade histórica com isenção e imparcialidade".

É o caso "da assunção do contributo decisivo da luta desses povos pela sua independência para o fim da ditadura ou o pedido de desculpas pelo trágico massacre de Wyriamu", por parte do ex-primeiro-ministro António Costa. Ou do facto de ter financiado o Museu da Luta de Libertação Nacional, em Angola, a musealização do campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, e a recuperação da rampa dos escravos na Ilha de Moçambique.

"A tudo isso acresce, globalmente, a prioridade dada às políticas gerais de cooperação e à sua materialização em áreas tão significativas como a educação, a formação, a língua, a cultura ou a promoção da saúde, para além da cooperação financeira, orçamental e económica", acrescenta.

O Governo assume que a sua "linha é e será sempre esta: aprofundamento das relações mútuas, respeito pela verdade histórica e cooperação cada vez mais intensa e estreita, assente na reconciliação de povos irmãos".