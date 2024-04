Miguel Oliveira foi nono na corrida sprint do GP de Espanha

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou neste sábado na nona posição a corrida sprint do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta ronda da temporada, que foi conquistada pelo espanhol Jorge Martin (Ducati).

O piloto luso, que largou da 14.ª posição da grelha, terminou a 18,418 segundos de Jorge Martin, que gastou 19m52,682s para cumprir as 12 voltas previstas.

O espanhol Pedro Acosta (GasGas) terminou na segunda posição, a 2,970s, com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 7,052s, depois de ter largado da 23.ª posição da grelha. No entanto, Quartararo foi penalizado em oito segundos devido a baixa pressão nos pneus da sua moto, promovendo o espanhol Dani Pedrosa (KTM) ao terceiro lugar, a 7,102 segundos do vencedor.

Miguel Oliveira fez um mau arranque e baixou à 19.ª posição, mas já era o 15.º na terceira volta, altura em que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, caiu, depois de se ver apertado pelo sul-africano Brad Binder (KTM) e o italiano Marco Bezzecchi (Ducati).

Foi também nessa volta que Jorge Martin chegou à liderança, depois de ter ultrapassado o espanhol Marc Márquez (Ducati), que largara da "pole position".

O antigo campeão do mundo voltaria ao primeiro lugar na sétima volta, mas caiu sozinho, sem consequências físicas.

A partir daí, Jorge Martin assumiu definitivamente o comando e não voltou a ser incomodado na frente da corrida.

Mas, lá atrás, não faltou animação e quedas. Ao todo, nove pilotos abandonaram a prova depois de irem ao chão, sem consequências físicas.

Miguel Oliveira chegou a estar na sétima posição, mas, na última volta, viu-se ultrapassado por Marc Márquez e pelo espanhol Augusto Fernandez (GasGas), cortando a meta na nona posição final.

Com estes resultados, Jorge Martin alargou a vantagem na frente do campeonato, agora com 92 pontos, na frente do estreante Pedro Acosta, que tem 63, depois de subir ao pódio pela primeira vez numa corrida sprint.

O piloto português somou um ponto e tem agora 14, apanhando Alex Márquez (Ducati) no 13.º lugar.

A corrida principal disputa-se domingo.