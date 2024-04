PALOP destacam o seu contributo para a revolução e Marcelo promete fraternidade

Numa sessão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril no Centro Cultural de Belém (CCB), esta quinta-feira, os Presidentes dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), Portugal e Timor-Leste realçaram a importância da conciliação pós-colonial, com Marcelo Rebelo de Sousa a sublinhar a fraternidade entre os povos irmãos. Líderes dos PALOP destacaram ainda com “orgulho” o contributo dado para a revolução.

