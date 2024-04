Sporting iguala final da Liga de voleibol após cinco sets

Está empatada a final que vai decidir o novo campeão nacional de voleibol. Em Lisboa, no pavilhão João Rocha, o Sporting venceu, nesta quinta-feira, o Benfica e igualou a eliminatória (1-1), depois de um braço-de-ferro que durou cinco sets.

Os "leões" entraram melhor na partida e, sempre com parciais muito equilibrados, impuseram-se nos dois primeiros, triunfando por 25-22 e 25-23.

No terceiro set, houve momentos de ascendente repartido, mas foi o Benfica a responder da melhor forma, com 23-25, resultado que repetiu no quarto parcial, forçando a "negra".

No momento decisivo, o Sporting foi mais consistente, especialmente nas acções de serviço e de bloco, ganhando por 15-11 e igualando a eliminatória (no primeiro jogo, o Benfica venceu por 3-1)

No próximo sábado, os “encarnados” voltam a jogar em casa, às 20h, numa eliminatória em que se sagrará campeão quem chegar aos três triunfos.