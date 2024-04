Dois portugueses mortos e vários feridos em acidente com autocarro na Namíbia

Dois turistas portugueses morreram esta quarta-feira no deserto da Namíbia num acidente de autocarro, confirmou à Lusa o conselheiro das comunidades portuguesas na capital do país, Windhoek. O acidente, que envolveu dois autocarros, fez ainda vários feridos, segundo o secretário de Estado das Comunidades.

José Cesário disse que um dos autocarros transportava 22 turistas portugueses, havendo, além das duas vítimas mortais, vários feridos, cujo grau de gravidade desconhece. Os feridos foram transportados para o hospital local e as famílias estão a ser contactadas pela Embaixada de Portugal em Windhoek, adiantou.

Segundo o secretário de Estado, há pessoas de várias nacionalidades envolvidas no acidente.

O conselheiro das comunidades portuguesas na capital Windhoek, Manuel Coelho, indicou que o acidente ocorreu entre as 15h e as 16h, hora local, menos uma hora em Portugal, no Vale de Kuiseb, a caminho das maiores dunas de areia de Sossusvley no deserto da Namíbia.

​"Confirmo que houve um acidente entre dois autocarros e aparentemente uma terceira viatura num local onde não há rede de internet, a informação é precária, sabemos que um autocarro transportava 22 cidadãos portugueses, dois dos quais morreram no local, sabemos ainda que uma terceira pessoa morreu a caminho do hospital de Walvis Bay, a cidade mais próxima, mas neste momento desconhecemos a nacionalidade deste último", declarou à Lusa o conselheiro português.

Segundo disse antes à Lusa o secretário de Estado José Cesário há pessoas de várias nacionalidades envolvidas no acidente. O grupo de turistas portugueses, do norte do país, viajava através de uma agência de viagens, acrescentou José Cesário, sublinhando que tem estado a acompanhar a situação.