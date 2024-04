O comentador Marcelo é mais forte do que o Presidente Marcelo

Numa conversa num jantar com correspondentes estrangeiros, o Presidente da República disse que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "dá muito trabalho" e que António Costa "era lento por ser oriental".

Mas estas foram apenas algumas das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que causaram polémica esta quarta-feira.

