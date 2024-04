Quase 100 pessoas impedidas de entrar em recintos desportivos em 2024

São apresentados exemplos como um jovem de 22 anos, com 1.500 euros de multa e 20 meses de interdição de recintos desportivos, por utilizar pirotecnia, incitar à violência e arremessar objectos.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) revelou nesta quarta-feira ter interditado 95 pessoas de acederem a recintos desportivos no primeiro trimestre de 2024, e concluído 463 processos de contra-ordenação.

No relatório do primeiro trimestre do ano, a APCVD indica que entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2024 "entraram em vigor 95 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos, das quais 60% foram aplicadas como medidas cautelares (57) e 40% como sanções acessórias (38), após conclusão dos respectivos processos".

Entre as 463 decisões proferidas, 227 foram condenatórias, das quais 67 de carácter definitivo e já sem possibilidade de recurso, 133 de arquivamento e 103 remetidas para o Ministério Público, por incorrerem em ilícitos criminais.

A APCVD apresenta como exemplos de sanções recentes, a aplicada a um jovem de 22 anos, de 1.500 euros de multa e 20 meses de interdição de recintos desportivos, por utilizar pirotecnia, incitar à violência e arremessar objectos, num jogo dos campeonatos distritais da associação de Viana do Castelo.

A autoridade policial aponta ainda o caso de um adepto que ficou provisoriamente impedido de entrar em estádios após invadir o terreno de jogo na meia-final da Taça da Liga de futebol entre o Sporting e o Sporting de Braga, tendo já sido punido com oito meses de interdição e 500 euros de multa.

Um outro adepto, de 52 anos, foi condenado a 1.500 euros de multa e 16 meses de interdição, por arremesso de objectos e introdução de bebidas alcoólicas em garrafa de vidro em recintos desportivos, num jogo da II Divisão do Nacional de juniores.

Recorrendo a dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), a autoridade relata que "na presente data estão proibidas de aceder a recintos desportivos cerca de 420 pessoas, sendo a maioria das interdições aplicadas pela APCVD, e as restantes aplicadas por tribunais judiciais".

Em cerca de quatro anos, a APCVD aplicou quase de 1.500 interdições de acesso a recintos desportivo, das quais perto de 1.200 já entraram em vigor.