Ermelo planta 100 laranjeiras para preservar produto típico de Arcos de Valdevez

A União de Freguesias de São Jorge e Ermelo, em Arcos de Valdevez, promove no sábado, com o apoio de produtores locais e população, a plantação de 100 laranjeiras para preservar um produto endógeno da aldeia.

De casca lisa e fina, de média dimensão, doce, sem fibras e com poucas sementes, a laranja de Ermelo foi introduzida na região no século XIII pelos monges Beneditinos, quando estes se instalaram na aldeia.

Em comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa, o presidente da União de Freguesias de São Jorge e Ermelo, Horácio Cerqueira, explica que as 100 árvores que vão ser plantadas, no sábado, a partir das 9h00, "foram desenvolvidas através de um processo de multiplicação vegetativa (enxertia), a partir da recolha de material em laranjeiras localizadas no Ermelo, com mais de 50 anos".

O processo de desenvolvimento destas plantas arbóreas começou em Julho de 2023, para contrariar "a quebra de produção de laranja nos últimos anos".

Segundo Horácio Cerqueira, "o envelhecimento da população e consequente despovoamento, a falta de uma estratégia de modernização e acompanhamento técnico (sem descaracterizar o modo tradicional de produção)" são alguns dos factores que justificam a diminuição de produção daquele citrino.

O autarca apontou ainda "a falta de uma política de comercialização do produto que garanta viabilidade financeira", e defendeu a necessidade de um modelo "empresarial, envolvendo os produtores, para garantir a auto-sustentabilidade financeira da produção".

Com a plantação das 100 novas árvores o autarca acredita que será dado "um passo para preservar uma tradição, mas também para criar dinâmicas de produção, proporcionando aos produtores acompanhamento técnico especializado, a certificação de produção em modo biológico que já é praticado, mas falta documentar".

"Queremos desenvolver uma metodologia de comercialização, promovendo e mediando a articulação entre os produtores, e criar escala de produto que permita procurar um mercado mais exclusivo, financeiramente atractivo, garantindo também quantidade e qualidade constantes", sustentou.

As laranjeiras de Ermelo são de grande porte e encontram-se espalhadas pelas leiras socalcadas da freguesia banhada pela Barragem de Touvedo. As condições ambientais da encosta virada a sul contribuem para a sua qualidade, devido "à exposição solar privilegiada, conjugada com uma protecção montanhosa que minimiza a influência fria das nortadas, com temperaturas amenas e água abundante para proporcionar uma excelente rega".

A laranja de Ermelo, aldeia situada junto à margem direita do rio Lima, na serra do Soajo, a cerca de 20 quilómetros da sede de concelho, pertence ao catálogo mundial de produtos do movimento internacional “Slow Food”, integrando esta lista desde 2010.