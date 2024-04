Porquê um Estágio de Verão?

Muitas empresas abrem as candidaturas para os estágios de Verão nesta altura do ano e esta pode ser uma boa oportunidade para teres uma experiência de curta duração que te ajude a definir o futuro.

Neste artigo, dou-te algumas dicas sobre estes programas.

Os Estágios de Verão podem ser uma porta de entrada

Os programas de estágio de Verão permitem-te ser integrado numa empresa durante pouco mais de um mês e ficar a conhecer a organização de uma perspetiva diferente. Tens a possibilidade de acompanhar o dia-a-dia e ver na prática como é a empresa e em que consiste o trabalho. Este período curto pode ajudar-te a ter a revelação (ou confirmação) daquilo que queres ou não queres para o teu futuro profissional e representar uma porta de entrada.

O tempo é escasso. Aproveita ao máximo

O estágio de Verão passa a correr. Aproveita o estágio desde o primeiro minuto e dá o passo para poderes fazer ou acompanhar tudo aquilo que te seja possível. Sê curioso e faz todas as perguntas que te ocorrerem.

Investe no networking

Aproveita o estágio de Verão para investires nas relações pessoais e expandires a tua rede de contatos. Tenta alimentar essas relações após o estágio, pois os profissionais têm muito conhecimento e informação para partilhar contigo. Além disso, não descures o networking com os teus pares estagiários. Sempre que conheces alguém, a rede de contatos dessa pessoa também se abre um pouco para ti e o estágio de Verão é uma boa oportunidade para criares relações com futuros colegas de outras faculdades. Uma boa forma de o fazer é criar uma conta no Linkedin e enviar pedidos de conexão.

Candidata-te com antecedência

Normalmente, as vagas para os estágios de Verão são limitadas, o que significa que quanto maior for a tua antecedência no processo de candidatura, maiores são as probabilidades de seres tu a escolher a empresa onde vais estagiar. Nesse sentido, procura saber junto das empresas que te interessam se vão realizar programa de estágios de Verão e envia as tuas candidaturas o quanto antes!

Informa-te sobre a estrutura dos programas

É importante que tenhas as expetativas alinhadas e saibas aquilo que vais encontrar no teu estágio de Verão. Utiliza os processos de candidatura e recrutamento do estágio de Verão para te informares acerca da estrutura do programa. O objetivo é garantir que fazes um estágio que se adequa às tuas expectativas. Mais importante do que o currículo que um estágio de Verão te pode oferecer é que a experiência enriqueça o teu percurso e clarifique as tuas opções futuras.

Dá o melhor de ti

Dá-te a conhecer e dá o melhor de ti ao longo do estágio de Verão. Para isso, garante que tens disponibilidade para usufruir do programa na sua plenitude. Lembra-te que uma boa impressão pode ser um começo e que há muitas pessoas que iniciam as suas aventuras profissionais por esta via. As empresas estabelecem estes programas em busca do melhor talento. Demonstra que fazes parte deste grupo e é bem provável que recebas um convite profissional no futuro.

Francisco Mendes

Senior Talent Acquisition Specialist da NTT DATA Portugal

O conteúdo é da exclusiva responsabilidade do autor.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico.