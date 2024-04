Na UEFA confiam em Soares Dias para o Euro 2024

O árbitro do Porto continua a ser visto pela UEFA como uma figura de elite, mesmo que num segundo patamar. Para Soares Dias, esta era, em teoria, a última oportunidade de estar numa grande competição.

O árbitro português Artur Soares Dias vai estar no Euro 2024, levando consigo os habituais assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro. O árbitro do Porto foi nomeado nesta terça-feira pela UEFA para estar no Campeonato da Europa pela segunda vez, repetindo a presença na última edição, em 2020.

Fica provado, desta forma, que o árbitro portuense continua a ser visto pela UEFA como uma figura de elite, mesmo que num segundo patamar. Porque se em provas como Mundiais ou Jogos Olímpicos, com quotas continentais mais apertadas para os juízes, Soares Dias tem ficado “à porta”, em competições da UEFA, com um lote mais alargado de árbitros para o continente europeu, tem havido lugar para aquele que tem sido o principal representante português na arbitragem internacional.

A presença de Soares Dias nos 18 árbitros escolhidos significa que Portugal vai somar a oitava presença em 17 Europeus, mas, se limitarmos a amostra a este século, o pecúlio fica numas bastante aceitáveis cinco presenças em sete edições.

Para Soares Dias, o Euro 2024 era, em teoria, a última oportunidade de estar numa grande competição, já que, aos 44 anos, entrará na esfera do limite de idade e não é crível que continue por muito mais tempo a carreira internacional – talvez nem mesmo como vídeo-árbitro, vertente na qual Fábio Veríssimo, João Pinheiro, Luís Godinho e, sobretudo, Tiago Martins têm sido mais experimentados.

Prova disso é que o lisboeta Tiago Martins vai estar também neste Europeu, fazendo parte do lote de vídeo-árbitros – e, em teoria, sem ligação directa à equipa de Soares Dias, podendo ter uma participação mais alargada em jogos do que o árbitro portuense.

De fora ficou João Pinheiro, cuja presença como árbitro principal nas principais provas deverá ter de esperar por uma eventual subida à categoria Elite – a mais alta –, na qual, para já, apenas está Soares Dias. Também António Nobre, "colega" de Pinheiro na segunda categoria, ficou fora dos nomeados.

Árbitros portugueses em Europeus:

1980 – António Garrido

1988 – Rosa dos Santos

1992 – Rosa dos Santos

2000 – Vítor Pereira

2004 – Lucílio Baptista

2012 – Pedro Proença

2020 – Artur Soares Dias

2024 – Artur Soares Dias