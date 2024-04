Benfica afasta Sporting e está na final da Taça de Portugal feminina

O Benfica qualificou-se neste domingo pela terceira vez para a final da Taça de Portugal feminina de futebol, ao empatar (1-1) com o Sporting na segunda mão das meias-finais, depois de ganhar 1-0 no primeiro jogo.

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, Jéssica Silva adiantou as "encarnadas" aos 14 minutos, antes de Olivia Smith empatar no início da segunda parte (49), com o Benfica a fazer valer a vantagem da primeira mão.

As tricampeãs nacionais, que ergueram o troféu em 2018-19, vão defrontar o estreante Racing Power na final da 20.ª edição da Taça de Portugal feminina, que vai ser disputada no dia 18 de Maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.