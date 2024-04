Vanessa Marina: “Só no ano passado é que comecei o breaking a tempo inteiro”

Vanessa Marina, a B-girl Vanessa, chama-lhe "dancinha", mas o breaking é muito mais que isso. É dança, é desporto, é confronto, é um estilo de vida. E, em Paris 2024, será modalidade olímpica. A portuguesa já é uma das melhores B-girls do mundo, mas vai ter de lutar por um lugar nos Jogos nas duas provas de qualificação, em Xangai (16 a 19 de Maio) e em Budapeste (20 e 23 de Junh0). Ao PÚBLICO, a atleta/bailarina de 32 anos fala da oportunidade que é ter o palco olímpico para desfazer preconceitos de uma modalidade que só precisa de um pouco de chão para ser praticada. E do seu próprio percurso de vida, que começou no ballet, passou pelo chão da Gare do Oriente e por Londres, onde, até há um ano, ainda trabalhava num restaurante.

