Benfica adianta-se ao Sporting na luta pelo título de voleibol

O Benfica adiantou-se, neste sábado, na final do campeonato português masculino de voleibol, ao vencer o Sporting, por 3-1, no primeiro jogo do "play-off", disputado no Pavilhão n.º 2 da Luz, em Lisboa.

A jogar em casa, o tetracampeão nacional venceu os "leões", que foram campeões pela última vez na época de 2017-18, por 25-22, 21-25, 27-25 e 25-17.

O segundo jogo do "play-off" está marcado para 25 de Abril, com o Benfica a visitar o Sporting, no Pavilhão João Rocha, às 16h.