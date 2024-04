sonhar: verbo intransitivo

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

1. Ter um sonho ou sonhos.

2. Fantasiar; devanear.

3. Ter ideia fixa.

4. Cuidar em.

5. Pensar com insistência em.

"sonhar", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa

1.

pedem-me que escreva poemas

sobre revolução

mas hoje acordei triste e

não se fazem revoluções

sem alegria.

há quanto tempo não festejamos?

há quanto tempo não há

dinheiro para comprar flores?

há quanto tempo não há

tempo para plantar uma casa?

(uma casa para uma família

demora

200 a 500 mil euros

a plantar)

eu não quero sair daqui.

não quero, não quero,

conheço estas pessoas

o cheiro destas ruas a padaria

que tem o melhor pão o restaurante

que já esteve

tantas vezes

com o sinal de

trespasse

volta e meia retiram-no

e nós pensamos, felizes,

é desta que o senhor arnaldo se safou,

mas umas semanas depois

lá volta o raio da placa

ou então observamos

o homem do café da frente

que com os seus setenta anos

ainda vende tabaco avulso,

abre estaminé sete dias por semana:

ele e a mulher, sete dias por semana ali,

das nove da manhã às nove da noite,

nunca os vi de férias

nunca os vi felizes

imagino se terão os seus corpos uma forma própria

do lado de trás daquele balcão

e é triste mas eu prefiro

esta coisa triste que são as ruas que conheço

a qualquer outra coisa triste também,

o ruy belo tinha aqueles versos

em que acredito tanto,

“não achas que a esplanada

é uma pequena pátria

a que somos fiéis?”

quanto a isso: já mudei de país, sim,

voltei, sim, decidi ficar, sim

a verdade é que as esplanadas

são tão belas aqui como em qualquer

outro lugar

e se fiquei foi mais por teimosia

que patriotismo, é que há qualquer

coisa nesta língua

que me prende à terra

e isso é uma espécie de maldição.

2.

ontem fomos passear de mãos dadas:

apontamos, sonhando,

para cada uma das casas

que não poderemos comprar

nessa mesma noite

sonhei que escolhia a cor

das cortinas da nossa futura janela

(falo de uma janela rachada,

matematicamente apontada

para um mar que não se alcança

à primeira vista)

assim de repente, já que há

utopia e verbo intransitivo, peço também

um alpendre, uma varanda,

a felicidade serem dois metros quadrados

suspensos pelo sonho de qualquer coisa

ainda por cumprir

sou francamente ignorante em quase tudo

e não tenho muitas certezas

mas quero uma casa

onde possa parir

um ou dois filhos

vê-los crescer

ficar muito feliz

por pô-los no mundo

e anos mais tarde muito enraivecida

por finalmente ter tempo para isso

e deste modo,

engelhada, quase ausente,

sairei um dia à rua de chinelos

só comprar flores

(mesmo que fora da época,

mesmo que ainda faça frio em abril,

isto, se ainda houver abril),

mas sim, sairei,

com algumas lágrimas

muitas memórias e um cravo antigo

pregado por dentro do corpo

e voltando a casa

prometo sentar-me à janela,

para com todo o vagar

assistir ao incêndio.

não, daqui eu não saio:

estas são as ruas que plantei

na minha memória futura.

3.

as cortinas com que sonhei

são leves, diáfanas,

dançantes:

são tão vermelhas

que ardem vivas,

como labaredas inaudíveis

sobre o mar.

Francisca Camelo nasceu no Porto em 1990: é poeta e diseuse. Tem poemas em diversas antologias e revistas, tendo sido traduzida em espanhol, grego, francês e alemão. Autora dos livros Cassiopeia; Photoautomat; O Quarto Rosa, A Importância do Pequeno-almoço e Quem me comeu a carne. Organiza encontros de poesia e conversas com outros poetas, no seu projecto Sin.cera.