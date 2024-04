Entre o mercado e o direito: o que vai mudar na habitação no Governo de Montenegro?

O Programa do Governo no que diz respeito à habitação não traz surpresas em relação ao que havia sido prometido durante a campanha eleitoral: várias medidas do Mais Habitação serão revogadas, algumas das protecções criadas para inquilinos ao longo dos últimos anos serão revistas, a carga fiscal vai baixar e os processos serão simplificados. Neste P24 ouvimos a arquitecta e antiga deputada socialista Helena Roseta.

