Abaixo-assinado contra participação de psicóloga em congresso católico avaliada pela Ordem

O conselho jurisdicional da Ordem dos Psicólogos está a avaliar um abaixo-assinado com 1600 assinaturas, que denuncia a presença da psicóloga Maria José Vilaça num congresso católico, onde palestrou sobre homossexualidade, e pede a intervenção da Ordem. A profissional já realizou práticas de conversão sexual, agora proibidas por lei, e equiparou a homossexualidade a uma doença mental. Na passada sexta-feira, em declarações ao PÚBLICO, o bastonário garantiu que a prática desse tipo de terapias “constituirá sempre uma violação do código deontológico, isso é claríssimo”.

A recepção do abaixo-assinado foi noticiada esta terça-feira pelo Expresso e confirmada pelo PÚBLICO junto da Ordem dos Psicólogos. Depois da recepção de qualquer queixa contra um psicólogo, há um mecanismo interno que a encaminha para o conselho jurisdicional, um órgão independente que a avalia e define se e como deve ser sancionada caso haja provas de má conduta – por vezes, a dificuldade está na obtenção de provas legais, avisou Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos.

No limite, o delito pode levar à expulsão da Ordem, mas “não há uma tabela que definia as sanções”, explicou.

Citado pelo Expresso, o abaixo-assinado apela à intervenção da Ordem dos Psicólogos perante “a postura anticiência e contra os direitos humanos” que os subscritores reconhecem na psicóloga. E apelam à “reflexão e acção” tendo em conta as linhas de orientação para a prática profissional no âmbito da psicológica com pessoas LGBT+, um documento de 32 páginas elaborado pela Ordem dos Psicólogos.

Este abaixo-assinado surgiu ainda antes da realização do II Congresso dos Jovens da Família do Coração Imaculado de Maria, com o tema “Homens e Mulheres de Verdade!”, quando foi anunciada a presença de Maria José Vilaça. A psicóloga já foi sancionada pela Ordem dos Psicólogos no passado pela prática de terapias de conversão, ilegais e puníveis com até cinco anos de prisão desde Março. Apesar de só há pouco tempo estarem proibidas legalmente, estas práticas são consideradas, há anos, “inaceitáveis” e uma violação do código deontológico dos psicólogos, reiterou o bastonário.

Maria José Vilaça foi oradora na palestra “Homossexualidade: o que nunca vos foi dito” que estava agendada para sábado passado. Luca di Tolve, que se apresenta como “ex gay”, agora “pai de família”, também estava convidado.

