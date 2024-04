Será que os portugueses têm o génio das cidades? Será que não são as aldeias, tão bonitas e tão cantadas, que mostram melhor a nossa alma criativa, mas as cidades?

Cada vez que venho ao Porto, chego na melhor hora do dia, e o tempo está sempre perfeito para ver a cidade. "Teve sorte", dizem-me as pessoas, "ainda ontem estava horrível." Mas eu já não acredito. Se calhar, fui eu que arranjei maneira de me esquecer da beleza do Porto, para voltar a ficar deslumbrado quando cá chego.