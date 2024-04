E Rafael Nadal voltou a sorrir no court

Não poderia haver melhor cenário para o regresso de Rafael Nadal ao circuito profissional do que o court principal do Real Club de Tennis Barcelona 1899 baptizado com o seu nome e de onde saiu como vencedor em 12 ocasiões. Perante centenas de compatriotas que esgotaram as bancadas, o tenista de 37 anos mostrou estar preparado para competir ao mais alto nível e, sem deslumbrar, derrotou o italiano Flavio Cobolli (63.º), em menos de hora e meia.

No primeiro encontro em terra batida em quase dois anos – desde que conquistou o 14.º título em Roland Garros, em 2022 – e no primeiro torneio desde Janeiro, Nadal inverteu muitas vezes o rumo dos pontos e forçou o adversário 16 anos mais novo a cometer 41 erros não forçados, para ganhar, por 6-2, 6-3.

“Cada vez é mais difícil e, em especial, quando estamos com uma idade avançada as coisas ficam mais duras. Quando consigo estar no circuito durante alguns dias e treinar com esta malta e ainda poder competir um pouco, isso significa muito para mim e é suficientemente divertido para continuar”, afirmou Nadal que terá como segundo oponente neste ATP 500 o australiano Alex de Minaur (11.º).

Em Budapeste, Nuno Borges (55.º) estreou-se como cabeça de série de um torneio ATP e justificou este estatuto ao derrotar o suíço Stan Wawrinka (86.º), ex-número três mundial e detentor de três títulos do Grand Slam, por 3-6, 7-5 e 6-2. Graças a uma eficácia de 82% no primeiro serviço e anular seis de sete break-points o número um português obteve uma das melhores vitórias da carreira. Na segunda ronda do ATP 250 romeno, Borges defronta o francês Corentin Moutet (92.º).

No Oeiras Open 125, integrante do ATP Challenger Tour, Gastão Elias (398.º) foi o único vencedor português. Diante do lucky loser Maks Kasnokowski (245.º), o tenista da Lourinhã venceu o set inicial antes de o polaco desistir devido a lesão, a 6-1, 1-1.

Na segunda eliminatória, Elias terá como adversário outro jogador vindo do qualifying, o italiano Samuel Vincent Ruggeri (272.º).

Já Henrique Rocha (206.º) comandou o segundo set, por 5-3, mas a baixa percentagem de primeiros serviços (42%) não ajudou e foi o francês Ugo Blanchet (192.º) a vencer, por 6-3, 7-6 (7/1).

O torneio que premeia o campeão com 125 pontos para o ranking ATP esteve perto de perder o principal favorito, Fabio Fognini. Depois de perder o primeiro set para o belga Joris De Loore (191.º), o italiano de 36 anos descarregou a frustração “disparando” uma bola na direcção da tribuna presidencial, obrigando um dirigente federativo a ter de desviar-se para não ser atingido, pelo que não houve lugar a desqualificação. Assim, Fognini foi apenas advertido e acabou por vencer, por 4-6, 6-4 e 6-4.