Vencedor da meia-maratona de Pequim investigado por triunfo polémico

A meia-maratona de Pequim, na China, é uma das muitas provas de longa distância que vão decorrendo ao longo do ano no calendário do atletismo. Não tem especial estatuto nem projecção mediática. Mas a edição de 2024 acabou por saltar para as notícias pela desconfiança que gerou nos metros finais, quando um trio de atletas africanos abriu alas ao triunfo do chinês He Jie. Um episódio que levou a organização da corrida a instaurar um inquérito.

As imagens da recta final desta meia-maratona foram amplamente divulgadas nas redes sociais (ver vídeo em baixo). Nos últimos metros da prova de 21km, um quarteto de atletas aproxima-se da meta, os quenianos Robert Keter e Willy Mnangat, o etíope Dejene Hailu e o chinês He Jie. Os quatro vão lado a lado e qualquer um parece ter condições para ganhar a corrida, mas, antes da aceleração final, Mnangat faz um gesto a Jie como que a dizer-lhe para passar para a frente. E é o que acontece. Keter faz o mesmo, enquanto dá sinal para Hailu se deixar ficar para trás.

Jie passa para a frente do quarteto e termina em primeiro, à frente dos três africanos, que não forçaram o ritmo para tentarem ganhar. O chinês cumpriu a distância em 1h03m44s, ficando com o prémio de 5500 dólares, enquanto os restantes três terminaram com mais um segundo que Jie.

No local, o jornal South China Morning Post questionou Mnangat sobre se tinha deixado Jie ganhar e a resposta do queniano foi "sim". "Ele vem ao Quénia, eu fui lebre dele na maratona de Wuxi, ele é meu amigo", declarou o atleta queniano.

Horas mais tarde, de acordo com o mesmo órgão de imprensa, Mnangat terá mudado a teor das declarações, alegando que actuou como lebre, mas a verdade é que usou o mesmo tipo de colete que He, sem qualquer indicação de que correra com o estrito objectivo de marcar o ritmo da prova.

"Estamos a investigar e anunciaremos a conclusão ao público quando for conhecida", disse um funcionário da cidade de Pequim responsável pelos desportos, citado pela agência noticiosa AFP.

Num comunicado enviado à BBC, a World Athletics reconheceu a existência do ocorrido, mas reservou mais comentários para quando terminarem as investigações: "Sabemos que há imagens a circular da meia-maratona de Pequim e sabemos que está a decorrer uma investigação pelas autoridades locais. A integridade do nosso desporto é uma prioridade, mas, enquanto decorrer a investigação, não iremos comentar mais."

He Jie, de 25 anos, é considerado um dos mais promissores fundistas asiáticos da actualidade. Ele é o recordista chinês da maratona, com um tempo de 2h06m57s, marca alcançada na maratona de Wuxi, em Março passado.