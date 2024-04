Mykolas Alekna bate o mais antigo recorde masculino do atletismo

Lituano venceu a prova do lançamento do disco, nos Estados Unidos, com a marca de 74,35 metros.

O jovem lituano Mykolas Alekna, de 21 anos, bateu o recorde do mundo no lançamento do disco, com um arremesso a 74,35 metros, em Ramona, nos Estados Unidos, superando, assim, a mais antiga melhor marca do atletismo masculino.

Alekna melhorou em 27 centímetros o anterior recorde do mundo (74,08 metros), que estava há quase 38 anos na posse do alemão Jürgen Schult, mais concretamente desde 6 de Junho de 1986.

A marca do lituano, obtida na competição de lançamentos em Ramona, Oklahoma, foi inicialmente medida em 74,41 metros, mas revista mais tarde, segundo a World Athletics.

Alekna, medalha de prata nos Mundiais Oregon 2022 e bronze em Budapeste 2023, tinha como melhor marca pessoal 71,39 metros.

Com este recorde mundial, o lituano "empurrou" o seu pai, Virgilijus Alekna, bicampeão olímpico em Sydney 2000 e Atenas 2004, para o terceiro lugar do ranking de sempre na disciplina, com os 73,88 metros alcançados a 3 de Agosto de 2000, em Kaunas.

O lançamento-recorde de Alekna seguiu-se ao da cubana Yaimé Perez, que arremessou o disco a 73,09 metros, conseguindo o maior lançamento feminino desde 1989, quando a alemã Ilke Wyludda chegou aos 74,56 metros.

O mais antigo recorde do atletismo mundial continua a ser o dos 800 metros femininos, alcançado pela ainda imbatível checa Jarmila Kratochvilova, que correu as duas voltas à pista em 1m53,28s, a 26 de julho de 1983.