Miguel Oliveira foi 11.º no GP das Américas de MotoGP

Jorge Martin lidera a classificação do Mundial de pilotos.

Miguel Oliveira (Aprilia) foi neste domingo 11.º classificado no GP das Américas de MotoGP, terceira ronda do Campeonato do Mundo.

O piloto português cortou a meta a 18,542 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que deixou o estreante Pedro Acosta (GasGas) na segunda posição, a 1,728 segundos, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 2,703s.

Com estes resultados, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que neste domingo foi quarto, lidera o Mundial de pilotos, com 80 pontos, mais 21 do que Bastianini.